«Миннесота» на три года продлила контракт с нападающим

Нападающий Джордан Гринуэй продлил контракт с «Миннесотой». Новое соглашение рассчитано на три года, сообщает сайт клуба.

Go Greener ?



The #mnwild has agreed to terms with forward Jordan Greenway on a three-year, $ 9 million contract extension that goes through the 2024-25 season.



More information ? «https://t.co/pTrsu8DlGi pic.twitter.com/8yL91lVYtz — Minnesota Wild (@mnwild) January 31, 2022

Кэпхит нового контракта составит 3 миллиона долларов. За три года 24-летний форварда заработает 9 миллионов.

«Дикари» выбрали форварда на дарфте-2015 под общим 50-м номером. С тех пор Гринуэй провел в лиге 243 матча и набрал 98 (30+68) очков.