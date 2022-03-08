«Миннесота» может забрать контракт Уэбера у «Монреаля»

«Монреаль» может обменять контракт защитника Ши Уэбера до дедлайна. Одним из потенциальных партнеров по трейду может стать «Миннесота», сообщает TSN.

У Уэбера остается еще четыре сезона по контракту, кэпхит составляет 7,9 миллиона долларов. 36-летний игрок де-факто завершил карьеру из-за многочисленных травм.

«Миннесота» может забрать травмированного игрока, чтобы получить дополнительные послабления в потолке зарплат.

Напомним, что прошедшим летом «Дикари» выкупили многомиллионные контракта Райана Сутера и Зака Паризе. За это на клуб наложен штраф в 12,7 миллиона долларов, которые будут учитываться в платежной ведомости еще три года.