«Миннесота» — «Монреаль»: видеообзор матча

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ переиграла «Монреаль» — 4:3 ОТ.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Победную шайбу в овертайме забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Также в этой встрече он сделал две голевые передачи.

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