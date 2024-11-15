«Миннесота» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» на своем льду одержала сухую победу над «Монреалем» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

За «Уайлд» шайбы забросили российский нападающий Кирилл Капризов, Мэтт Болди и Марко Росси.

«Миннесота» с 25 очками расположилась на 2-й строчке в Западной конференции. «Монреаль» набрал 12 очков и занимает последнее, 16 место на «Востоке».