«Миннесота» разгромила «Монреаль», у Капризова два ассиста

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Монреаль» со счетом 8:2.

В составе «Уайлд» 3 (1+2) очка набрал Нико Штурм, Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами. Защитник «Канадиенс» Александр Романов завершил встречу с показателем полезности «-2».

После этого матча «Миннесота» с 53 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Монреаль» с 23 очками — на последней строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Монреаль» — 8:2 (2:1, 3:0, 3:1)

Голы: Хоффман — 8 (Дофен, Питри), 1:23 — 0:1. Сперджен — 4 (Голигоски, Гринуэй), 3:04 — 1:1. Фолиньо — 17 (Гринуэй, Меррилл), 9:22 — 2:1. Девар — 1 (Штурм, Голигоски), 24:01 — 3:1. Штурм — 6 (Девар, Сперджен), 24:23 — 4:1. Зуккарелло — 13 (Капризов), 39:29 — 5:1. Питлик — 8 (Пакетт, Эванс), 44:24 — 5:2. Болди — 3 (бол., Капризов, Зуккарелло), 46:04 — 6:2. Бенн — 1 (Штурм, Фиала), 49:58 — 7:2. Фиала — 11 (Годро, Болди), 55:12 — 8:2.

Вратари: Тэлбот (Кяхкенен, 40:00) — Примо (Макнивен, 40:00).

Штраф: 29 — 33.

Броски: 39 (21+11+7) — 21 (8+7+6).

Наши: Капризов (18.33/2/0), Куликов (17.26/0/+1) — Романов (19.38/0/-2).

25 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.