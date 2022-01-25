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Сегодня, 06:43

«Миннесота» разгромила «Монреаль», у Капризова два ассиста

Сергей Разин
корреспондент

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Монреаль» со счетом 8:2.

В составе «Уайлд» 3 (1+2) очка набрал Нико Штурм, Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами. Защитник «Канадиенс» Александр Романов завершил встречу с показателем полезности «-2».

После этого матча «Миннесота» с 53 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Монреаль» с 23 очками — на последней строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Монреаль» — 8:2 (2:1, 3:0, 3:1)

Голы: Хоффман — 8 (Дофен, Питри), 1:23 — 0:1. Сперджен — 4 (Голигоски, Гринуэй), 3:04 — 1:1. Фолиньо — 17 (Гринуэй, Меррилл), 9:22 — 2:1. Девар — 1 (Штурм, Голигоски), 24:01 — 3:1. Штурм — 6 (Девар, Сперджен), 24:23 — 4:1. Зуккарелло — 13 (Капризов), 39:29 — 5:1. Питлик — 8 (Пакетт, Эванс), 44:24 — 5:2. Болди — 3 (бол., Капризов, Зуккарелло), 46:04 — 6:2. Бенн — 1 (Штурм, Фиала), 49:58 — 7:2. Фиала — 11 (Годро, Болди), 55:12 — 8:2.

Вратари: Тэлбот (Кяхкенен, 40:00) — Примо (Макнивен, 40:00).

Штраф: 29 — 33.

Броски: 39 (21+11+7) — 21 (8+7+6).

Наши: Капризов (18.33/2/0), Куликов (17.26/0/+1) — Романов (19.38/0/-2).

25 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Монреаль Канадиенс
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1 Рейнджерс 43 28 15 60
2 Питтсбург 41 26 15 57
3 Каролина 38 27 11 56
4 Вашингтон 43 23 20 55
5 Коламбус 39 18 21 37
6 Нью-Джерси 40 15 25 35
7 Айлендерс 34 14 20 34
8 Филадельфия 42 13 29 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 42 28 14 61
2 Тампа-Бэй 43 28 15 61
3 Торонто 38 25 13 53
4 Бостон 39 24 15 50
5 Детройт 42 18 24 42
6 Баффало 41 13 28 33
7 Оттава 35 12 23 27
8 Монреаль 41 8 33 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 39 28 11 59
2 Сент-Луис 41 25 16 55
3 Нэшвилл 43 26 17 55
4 Миннесота 38 25 13 53
5 Даллас 39 21 18 44
6 Виннипег 38 17 21 41
7 Чикаго 41 15 26 37
8 Аризона 40 10 30 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 42 25 17 52
2 Анахайм 44 21 23 49
3 Лос-Анджелес 43 21 22 48
4 Сан-Хосе 42 21 21 44
5 Калгари 36 18 18 42
6 Эдмонтон 37 19 18 40
7 Ванкувер 41 18 23 40
8 Сиэтл 41 13 28 30
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Бостон – Анахайм
 3 : 5
25.01 03:00
Вашингтон – Вегас
 0 : 1
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Рейнджерс – Лос-Анджелес
 3 : 2 Б
25.01 03:00
Филадельфия – Даллас
 1 : 3
25.01 04:00
Миннесота – Монреаль
 8 : 2
25.01 05:00
Калгари – Сент-Луис
 - : -
25.01 05:00
Колорадо – Чикаго
 - : -
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Александр Овечкин

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Леон Драйзайтль

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Эдмонтон

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Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

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И Г
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Крис Крайдер

Рейнджерс

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Александр Овечкин

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