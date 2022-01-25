«Миннесота» разгромила «Монреаль», у Капризова два ассиста
«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Монреаль» со счетом 8:2.
В составе «Уайлд» 3 (1+2) очка набрал Нико Штурм, Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами. Защитник «Канадиенс» Александр Романов завершил встречу с показателем полезности «-2».
После этого матча «Миннесота» с 53 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Монреаль» с 23 очками — на последней строчке Востока.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Монреаль» — 8:2 (2:1, 3:0, 3:1)
Голы: Хоффман — 8 (Дофен, Питри), 1:23 — 0:1. Сперджен — 4 (Голигоски, Гринуэй), 3:04 — 1:1. Фолиньо — 17 (Гринуэй, Меррилл), 9:22 — 2:1. Девар — 1 (Штурм, Голигоски), 24:01 — 3:1. Штурм — 6 (Девар, Сперджен), 24:23 — 4:1. Зуккарелло — 13 (Капризов), 39:29 — 5:1. Питлик — 8 (Пакетт, Эванс), 44:24 — 5:2. Болди — 3 (бол., Капризов, Зуккарелло), 46:04 — 6:2. Бенн — 1 (Штурм, Фиала), 49:58 — 7:2. Фиала — 11 (Годро, Болди), 55:12 — 8:2.
Вратари: Тэлбот (Кяхкенен, 40:00) — Примо (Макнивен, 40:00).
Штраф: 29 — 33.
Броски: 39 (21+11+7) — 21 (8+7+6).
Наши: Капризов (18.33/2/0), Куликов (17.26/0/+1) — Романов (19.38/0/-2).
25 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
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|25
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|4
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|24
|15
|50
|5
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|18
|24
|42
|6
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|13
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|12
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|41
|8
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
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|1
|Колорадо
|39
|28
|11
|59
|2
|Сент-Луис
|41
|25
|16
|55
|3
|Нэшвилл
|43
|26
|17
|55
|4
|Миннесота
|38
|25
|13
|53
|5
|Даллас
|39
|21
|18
|44
|6
|Виннипег
|38
|17
|21
|41
|7
|Чикаго
|41
|15
|26
|37
|8
|Аризона
|40
|10
|30
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|42
|25
|17
|52
|2
|Анахайм
|44
|21
|23
|49
|3
|Лос-Анджелес
|43
|21
|22
|48
|4
|Сан-Хосе
|42
|21
|21
|44
|5
|Калгари
|36
|18
|18
|42
|6
|Эдмонтон
|37
|19
|18
|40
|7
|Ванкувер
|41
|18
|23
|40
|8
|Сиэтл
|41
|13
|28
|30
|25.01
|03:00
|
Бостон – Анахайм
|3 : 5
|25.01
|03:00
|
Вашингтон – Вегас
|0 : 1
|25.01
|03:00
|
Рейнджерс – Лос-Анджелес
|3 : 2 Б
|25.01
|03:00
|
Филадельфия – Даллас
|1 : 3
|25.01
|04:00
|
Миннесота – Монреаль
|8 : 2
|25.01
|05:00
|
Калгари – Сент-Луис
|- : -
|25.01
|05:00
|
Колорадо – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|43
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|37
|58
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|42
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|43
|30
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|43
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|37
|28
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|27
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|26
|2.07
|
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