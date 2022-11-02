Дубль Капризова принес «Миннесоте» победу над «Монреалем»

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Монреаль» со счетом 4:1.

У «Уайлд» дубль оформил Кирилл Капризов, еще по голу забили Мэйсон Шоу и Мэттью Болди. У «Канадиенс» единственную шайбу забросил Ник Сузуки.

В следующем матче «Миннесота» 4 ноября сыграет с «Сиэтлом», «Монреаль» в этот же день встретится с «Виннипегом».