«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Миннесоте» — 1:3.

В составе «Кингз» отличился Адриан Кемпе, у «Уайлд» 2 (1+1) очка набрал Райан Хартман, по голу забили Матс Зуккарелло и Маркус Йоханссон.