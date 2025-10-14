«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» в серии буллитов победила «Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отметился голом в этой игре, а его соотечественник и партнер по команде Владимир Тарасенко сделал две результативные передачи.