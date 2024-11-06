«Миннесота» дома проиграла «Лос-Анджелесу»
«Миннесота» проиграла «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5. «Кингз» прервали трехматчевую победную серию «Уайлд».
У «Кингз» дубль оформил Тревор Льюис, а также по одному голу забили Куинтон Байфилд, Уоррен Фогель и Кевин Фиала. Единственная шайба хозяев на счету защитника Зака Богосяна.
«Лос-Анджелес» с 19 очками занимает 2-е место в Западной конференции, а «Миннесота» идет на 3-й строчке — 18 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 1:5 (0:0, 1:2, 0:3)
Голы: Богосян — 1 (Годро, Хартман), 27:31 — 1:0. Фогеле — 5 (Лафферье, Байфилд), 34:30 — 1:1. Фиала — 7 (бол., Лафферье, Копитар), 38:55 — 1:2. Льюис — 2 (Ли, Жанно), 47:39 — 1:3. Байфилд — 1 (Гавриков, Мур), 54:12 — 1:4. Льюис — 3 (п.в., Дано, Мур), 56:14 — 1:5.
Вратари: Густавссон (55:46 — 56:14) — Риттих.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 24 (9+8+7) — 27 (2+12+13).
Наши: Капризов (17.10/1/-2), Тренин (10.03/1/-1), Хуснутдинов (9.54/2/-2) — Гавриков (25.15/1/+3).
6 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
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|10
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Торонто – Бостон
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|6.11
|03:00
|
Монреаль – Калгари
|2 : 3 ОТ
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Каролина – Филадельфия
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|6.11
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Баффало – Оттава
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Айлендерс – Питтсбург
|4 : 3 Б
|6.11
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Виннипег – Юта
|3 : 0
|6.11
|04:00
|
Сент-Луис – Тампа-Бэй
|3 : 2
|6.11
|04:00
|
Миннесота – Лос-Анджелес
|1 : 5
|6.11
|05:00
|
Колорадо – Сиэтл
|- : -
|6.11
|06:00
|
Анахайм – Ванкувер
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|6.11
|06:30
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Сан-Хосе – Коламбус
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