«Лос-Анджелес» обыграл «Миннесоту». Гавриков и Капризов забросили по одной шайбе

«Лос-Анджелес» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3. Встреча состоялась на льду «Эксел Энерджи Центра» в Сэнт-Поле.

Одну шайбу в составе проигравшей команды забросил российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов. За «Кингз» голом отметился российский защитник Владислав Гавриков.

«Кингз» с 5 очками идут на 3-й строчке в Западной конференции. «Миннесота» располагается на 8-й строчке — 4 очка.