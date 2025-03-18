«Лос-Анджелес» уступил «Миннесоте» и прервал серию из пяти побед
«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Миннесоте» со счетом 1:3.
В составе «Кингз» отличился Адриан Кемпе, у «Уайлд» 2 (1+1) очка набрал Райан Хартман, по голу забили Матс Зуккарелло и Маркус Йоханссон.
«Лос-Анджелес» прервал серию из пяти побед подряд и с 81 очком расположился на шестом месте в Западной конференции. «Миннесота» с таким же количеством очков — на строчке ниже.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы: Кемпе — 28 (бол., Фиала, Даути), 4:59 — 0:1. Хартман — 9 (бол., Сперджен), 21:51 — 1:1. Зуккарелло — 16 (бол., Болди, Хартман), 55:22 — 2:1. Юханссон — 7 (п.в., Сперджен), 59:04 — 3:1.
Вратари: Густавссон — Кемпер.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 22 (9+5+8) — 29 (8+13+8).
Наши: Тренин (16.34/0/0) — Гавриков (18.12/1/0), Кузьменко (16.51/1/0).
18 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18033 зрителя
