18 марта, 05:33

«Лос-Анджелес» уступил «Миннесоте» и прервал серию из пяти побед

Сергей Разин
корреспондент

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Миннесоте» со счетом 1:3.

В составе «Кингз» отличился Адриан Кемпе, у «Уайлд» 2 (1+1) очка набрал Райан Хартман, по голу забили Матс Зуккарелло и Маркус Йоханссон.

«Лос-Анджелес» прервал серию из пяти побед подряд и с 81 очком расположился на шестом месте в Западной конференции. «Миннесота» с таким же количеством очков — на строчке ниже.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Кемпе — 28 (бол., Фиала, Даути), 4:59 — 0:1. Хартман — 9 (бол., Сперджен), 21:51 — 1:1. Зуккарелло — 16 (бол., Болди, Хартман), 55:22 — 2:1. Юханссон — 7 (п.в., Сперджен), 59:04 — 3:1.

Вратари: Густавссон — Кемпер.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 22 (9+5+8) — 29 (8+13+8).

Наши: Тренин (16.34/0/0) — Гавриков (18.12/1/0), Кузьменко (16.51/1/0).

18 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18033 зрителя

  • Алексей Х

    «Лос-Анджелес» прервал серию из пяти побед подряд и с 81 очком расположился на шестом месте в Западной конференции. «Миннесота» с таким же количеством очков — на строчку ниже. === Расположился где? На строчкЕ. Можно, конечно, по-другому: расположился где? Ниже. Ниже на сколько? На строчку. В общем, русский язык сложен и многогранен, за что его и любим)). Ну, а так-то Соту с победой!

    18.03.2025

    • «Торонто» победил дома «Калгари», Мэттьюс набрал три очка

    НХЛ, результаты и видео голов 18 марта: «Тампа» обыграла «Филадельфию», «Лос-Анджелес» проиграл «Миннесоте» и другие матчи
    КХЛ на Кинопоиске

