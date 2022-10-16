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«Миннесота» уступила «Лос-Анджелесу», команды забили 13 голов. У Капризова два очка

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
16 октября. «Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 6:7.
Фото USA Today Sports

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Лос-Анджелесу» со счетом 6:7.

В составе «Уайлд» форвард Кирилл Капризов набрал 2 (1+1) очка и завершил встречу с показателем полезности «-1», вратарь Марк-Андре Флери был заменен после первого периода при счете 2:4. У «Кингз» ассистентский хет-трик оформил Анже Копитар, у Адриана Кемпе дубль и результативная передача.

В следующем матче «Миннесота» 18 октября встретится с «Колорадо», «Лос-Анджелес» в этот же день сыграет с «Детройтом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 6:7 (2:4, 2:2, 2:1)

Голы: Кемпе — 2 (Фиала, Андерсон), 4:28 — 0:1. Виларди — 2 (Иафалло, Байфилд), 8:55 — 0:2. Даути — 1 (бол., Копитар, Фиала), 11:13 — 0:3. Миддлтон — 1 (Сперджен, Болди), 12:57 — 1:3. Фолиньо — 1 (Эрикссон Эк, Дамба), 16:43 — 2:3. Иафалло — 2 (Виларди, Рой), 18:28 — 2:4. Эрикссон Эк — 1 (бол., Капризов, Зуккарелло), 25:25 — 3:4. Фиала — 1 (бол., Кемпе, Копитар), 29:11 — 3:5. Капризов — 1 (бол., Зуккарелло, Густавссон), 32:12 — 4:5. Рой — 1 (Лемье, Калиев), 33:10 — 4:6. Зуккарелло — 2 (бол., Эддисон, Болди), 45:56 — 5:6. Стил — 1 (Хартман, Бродин), 47:32 — 6:6. Кемпе — 3 (Копитар), 48:03 — 6:7.

Вратари: Флери (Густавссон, 20:00) — Петерсен.

Штраф: 14 — 14.

Броски: 35 (12+9+14) — 34 (14+13+7).

Наши: Капризов (22.26/4/-1) — -.

16 октября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Миннесота Уайлд
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7 Нью-Джерси 2 0 2 0
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Атлантический дивизион И В П О
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2 Детройт 2 2 0 4
3 Флорида 2 2 0 4
4 Торонто 3 2 1 4
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