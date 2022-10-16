«Миннесота» уступила «Лос-Анджелесу», команды забили 13 голов. У Капризова два очка
«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Лос-Анджелесу» со счетом 6:7.
В составе «Уайлд» форвард Кирилл Капризов набрал 2 (1+1) очка и завершил встречу с показателем полезности «-1», вратарь Марк-Андре Флери был заменен после первого периода при счете 2:4. У «Кингз» ассистентский хет-трик оформил Анже Копитар, у Адриана Кемпе дубль и результативная передача.
В следующем матче «Миннесота» 18 октября встретится с «Колорадо», «Лос-Анджелес» в этот же день сыграет с «Детройтом».
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«Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 6:7 (2:4, 2:2, 2:1)
Голы: Кемпе — 2 (Фиала, Андерсон), 4:28 — 0:1. Виларди — 2 (Иафалло, Байфилд), 8:55 — 0:2. Даути — 1 (бол., Копитар, Фиала), 11:13 — 0:3. Миддлтон — 1 (Сперджен, Болди), 12:57 — 1:3. Фолиньо — 1 (Эрикссон Эк, Дамба), 16:43 — 2:3. Иафалло — 2 (Виларди, Рой), 18:28 — 2:4. Эрикссон Эк — 1 (бол., Капризов, Зуккарелло), 25:25 — 3:4. Фиала — 1 (бол., Кемпе, Копитар), 29:11 — 3:5. Капризов — 1 (бол., Зуккарелло, Густавссон), 32:12 — 4:5. Рой — 1 (Лемье, Калиев), 33:10 — 4:6. Зуккарелло — 2 (бол., Эддисон, Болди), 45:56 — 5:6. Стил — 1 (Хартман, Бродин), 47:32 — 6:6. Кемпе — 3 (Копитар), 48:03 — 6:7.
Вратари: Флери (Густавссон, 20:00) — Петерсен.
Штраф: 14 — 14.
Броски: 35 (12+9+14) — 34 (14+13+7).
Наши: Капризов (22.26/4/-1) — -.
16 октября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|2
|2
|0
|4
|2
|Филадельфия
|2
|2
|0
|4
|3
|Каролина
|2
|2
|0
|4
|4
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|4
|5
|Айлендерс
|2
|1
|1
|2
|6
|Вашингтон
|3
|1
|2
|2
|7
|Нью-Джерси
|2
|0
|2
|0
|8
|Коламбус
|3
|0
|3
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|2
|2
|0
|4
|2
|Детройт
|2
|2
|0
|4
|3
|Флорида
|2
|2
|0
|4
|4
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|5
|Баффало
|2
|1
|1
|2
|6
|Тампа-Бэй
|3
|1
|2
|2
|7
|Монреаль
|3
|1
|2
|2
|8
|Оттава
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|2
|2
|0
|4
|2
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|4
|3
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|4
|Виннипег
|1
|1
|0
|2
|5
|Колорадо
|2
|1
|1
|2
|6
|Чикаго
|2
|0
|2
|0
|7
|Миннесота
|2
|0
|2
|0
|8
|Аризона
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|2
|2
|0
|4
|2
|Сиэтл
|2
|1
|1
|3
|3
|Эдмонтон
|1
|1
|0
|2
|4
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|5
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|6
|Лос-Анджелес
|3
|1
|2
|2
|7
|Ванкувер
|2
|0
|2
|0
|8
|Сан-Хосе
|3
|0
|3
|0
|16.10
|02:00
|
Бостон – Аризона
|6 : 3
|16.10
|02:00
|
Вашингтон – Монреаль
|3 : 1
|16.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Детройт
|2 : 5
|16.10
|02:00
|
Питтсбург – Тампа-Бэй
|6 : 2
|16.10
|02:00
|
Торонто – Оттава
|3 : 2
|16.10
|02:30
|
Айлендерс – Анахайм
|7 : 1
|16.10
|03:00
|
Даллас – Нэшвилл
|5 : 1
|16.10
|03:00
|
Миннесота – Лос-Анджелес
|6 : 7
|16.10
|03:00
|
Сент-Луис – Коламбус
|5 : 2
|16.10
|05:00
|
Сиэтл – Вегас
|- : -
|16.10
|05:00
|
Эдмонтон – Калгари
|- : -
|16.10
|05:00
|
Сан-Хосе – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Сидни Кросби
Питтсбург
|2
|6
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|3
|6
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|3
|5
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|3
|4
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|3
|3
|
|
Адриан Кемпе
Лос-Анджелес
|3
|3
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|1
|1.00
|
|
Мартин Джонс
Сиэтл
|1
|1.00