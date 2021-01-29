Шайба Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Лос-Анджелес»

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Лос-Анджелес» со счетом 5:3.

В составе «Уайлд» отличились Маркус Йоханссон, Кевин Фиала, Кирилл Капризов, Ник Бьюгстад и Джоэль Эрикссон. Гости ответили точными бросками Дастина Брауна, Дрю Даути и Алекса Иафалло.

После этого матча «Миннесота» с 10 очками занимает третье место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 8 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 5:3 (3:0, 1:2, 1:1)

Голы: Юханссон — 2 (Бонино, Соуси), 3:33 — 1:0. Фиала — 3, 8:17 — 2:0. Капризов — 2 (Юханссон, Коул), 12:55 — 3:0. Браун — 3 (бол., Копитар, Даути), 23:19 — 3:1. Даути — 3 (бол., Копитар, Амадио), 29:07 — 3:2. Бьюгстад — 2 (Бродин, Паризе), 38:38 — 4:2. Эрикссон Эк — 5 (Бродин, Гринуэй), 44:44 — 5:2.

Вратари: Кяхкенен — Куик (57:23).

Штраф: 30 — 13.

Броски: 28 (10+12+6) — 34 (6+15+13).

Наши: Капризов (17.51/2/+2) — -.

29 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.