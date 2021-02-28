«Миннесота» обыграла «Лос-Анджелес» в овертайме, Капризов снова забил

«Миннесота» обыграла «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Победную шайбу на последней секунде овертайма забросил защитник «Уайлд» Мэтью Дамба. Россиянин Кирилл Капризов набрал очки в пятом подряд матче. Форвард стал автором заброшенной шайбы во втором периоде встречи.

После этого матча «Миннесота» с 24 очками занимает второе место в Западном дивизионе, «Лос-Анджелес» с 22 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)

Голы: Эрикссон Эк — 8 (Фиала, Гринуэй), 14:17 — 1:0. Штурм — 3 (Бьюгстад, Дамба), 17:25 — 2:0. Капризов — 6 (Раск, Сутер), 21:22 — 3:0. Даути — 5 (бол., Кемпе, Копитар), 22:51 — 3:1. Вагнер — 3, 31:41 — 3:2. Кемпе — 5 (бол., Даути, Копитар), 57:15 — 3:3. Дамба — 4 (Цуккарелло, Гринуэй), 64:59 — 4:3.

Вратари: Кяхкенен — Петерсен.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 42 (7+20+9+6) — 28 (11+10+6+1).

Наши: Капризов (19.37/4/+1) — -.

28 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.