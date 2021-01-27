«Миннесота» Капризова потерпела второе подряд поражение
06:38
«Лос-Анджелес» переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). «Кингз» одержали вторую победу кряду, «Уайлд» проиграли вторую встречу подряд.
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сыграл 19 минут 52 секунды и отметился двумя блок-шотами при показателе полезности «-1».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Голы: Макдермид — 1 (Атанасиу, Картер), 24:02 — 0:1. Эрикссон Эк — 4 (Фолиньо, Гринуэй), 41:09 — 1:1. Грундстрем — 2 (Мур, Уокер), 45:08 — 1:2.
Вратари: Кяхкенен (58:10) — Петерсен.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 33 (6+13+14) — 21 (12+4+5).
Наши: Капризов (19.52/0/-1) — -.
27 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
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