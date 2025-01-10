«Миннесота» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» в гостях обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:1.

У «Эвеланш» отличились Логан О'Коннор, Росс Колтон, Микко Рантанен, Паркер Келли, Арттури Лехконен и Натан Маккиннон.

Единственную шайбу «Уайлд» забросил Зак Богосян.

«Колорадо» набрал 53 очка и занимает 6-е место в Западной конференции, «Миннесота» идет на 3-й строчке с 56 баллами.