«Миннесота» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» обыграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

Встреча прошла на домашней арене «Уайлд».

У хозяев дубль оформил Кирилл Капризов, также результативной передачей отметился российский нападающий Яков Тренин.

У гостей голы на счету Нэйтана Маккиннона и Габриэля Ландескуга.

Победный буллит в послематчевой серии реализовал Мэттью Болди

«Уайлд» набрали 32 очка и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, «Эвеланш» с 40 очками — на 1-й строчке «Запада».