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10 мая, 07:35

«Миннесота» — «Колорадо»: видеообзор четвертого матча серии

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Миннесота» дома переиграла «Колорадо» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ — 5:1.

Игра проходила 10 мая на Grand Casino Arena (Сент-Пол).

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. Его соотечественник Владимир Тарасенко сделал один голевой пас.

Еще по одной шайбе у хозяев забросили Куинн Хьюз, Райан Хартман, Брок Фэйбер и Мэттью Болди. Единственный гол гостей в активе Нэйтана Маккиннона.

«Миннесота» одержала первую победу и сократила отставание в серии (1-2). Следующий матч снова пройдет на домашнем льду «Уайлд» 12 мая.

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