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«Миннесота» — «Колорадо»: смотреть трансляцию матча клубов НХЛ (видео)

«Миннесота» сыграет против «Колорадо» в выставочном матче НХЛ
Глеб Лисовский
редактор интернет отдела
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«Миннесота» и «Колорадо» сыграют в рамках предсезонной серии клубов НХЛ в пятницу, 29 сентября. Матч пройдет в Сент-Поле на арене «Эксел Энерджи Центр». Начало игры — в 3.00 по московскому времени.

Матч «Миннесота» — «Колорадо» можно посмоотреть в одной из групп социальной сети «ВКонтакте». Трансляция будет доступна в прямом эфире, например, в видео плеере на этой странице.

В составе «Миннесота» выступает один представитель России — форвард Кирилл Капризов. За «Колорадо» играют вратарь Александр Георгиев и нападающий Валерий Ничушкин.

«Миннесота» в прошлом розыгрыше Кубка Стэнли выбыла в первом раунде, уступив «Далласу» со счетом 2-4. Чемпион-2022 «Колорадо» также завершил борьбу в первом раунде, проиграв новичку лиги «Сиэтлу» со счетом 3-4.

НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Миннесота Уайлд
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