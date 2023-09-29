Дубль Капризова принес «Миннесоте» победу над «Колорадо»

«Миннесота» выиграла у «Колорадо» в предсезонном матче НХЛ — 4:2. Встреча прошла на льду «Эксел Энерджи Центра» в Сэнт-Поле.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов на 32-й секунде открыл счет, а в концовке встречи забросил шайбу в пустые ворота.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. «Миннесота» в первой встрече сыграет против «Флориды» (13 октября), а «Эвеланш» встретятся с «Лос-Анджелесом» (12 октября).