«Миннесота» по буллитам обыграла «Колорадо», Капризов оформил дубль, у Маккиннона — два очка

«Миннесота» выиграла у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

В основное время у «Уайлд» дубль оформил российский нападающий Кирилл Капризов. В серии буллитов он не смог реализовать свою попытку. Теперь у 28-летнего россиянина 30 (16+14) очков в 25 играх этого сезона.

Заброшенные шайбы «Эвеланш» на счету Нэтана Маккиннона и Габриэля Ландескуга. Маккиннон ассистировал Ландескугу и лидирует в списке бомбардиров и снайперов лиги — 41 очко и 19 голов в 24 играх.

Победный буллит реализовал форвард «Уайлд» Мэттью Болди.

«Миннесота» набрала 32 очка в 25 матчах и занимает 3-е место в Западной конференции. «Колорадо» лидирует с 40 очками в 24 играх.