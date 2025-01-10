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Сегодня, 06:38

«Миннесота» проиграла «Колорадо», Тренин сделал голевой пас

Даниил Аршавский
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Яков Тренин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Колорадо» на выезде обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1.

За «Эвеланш» шайбы забросили Логан О'Коннор, Росс Колтон, Микко Рантанен, Паркер Келли, Арттури Лехконен и Натан Маккиннон.

Автором единственного гола «Уайлд» стал Зак Богосян. Российский нападающий команды Яков Тренин сделал результативную передачу. В этом сезоне на счету 27-летнего россиянина 7 (3+4) очков в 36 матчах.

«Колорадо» набрал 53 очка в 43 играх и занимает 6-е место в Западной конференции, «Миннесота» идет третьей с 56 очками в 42 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Колорадо» — 1:6 (1:2, 0:1, 0:3)

Голы: О`Коннор — 5 (Мэнсон), 3:46 — 0:1. Колтон — 13, 16:52 — 0:2. Богосян — 4 (Годро, Тренин), 18:27 — 1:2. Рантанен — 25 (Маккиннон, Друэн), 33:00 — 1:3. Келли — 4 (Кивиранта, О`Коннор), 44:23 — 1:4. Лехконен — 15 (мен., Мэнсон), 47:42 — 1:5. Маккиннон — 15 (Друэн, Рантанен), 48:48 — 1:6.

Вратари: Густавссон — Блэквуд.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 25 (4+8+13) — 27 (8+11+8).

Наши: Тренин (14.15/0/0), Хуснутдинов (10.20/1/0) — -.

10 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center

Яков Тренин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Миннесота Уайлд
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 41 27 14 58
2 Нью-Джерси 44 25 19 54
3 Каролина 42 25 17 52
4 Коламбус 42 19 23 44
5 Питтсбург 43 18 25 44
6 Рейнджерс 41 19 22 40
7 Филадельфия 42 17 25 39
8 Айлендерс 40 15 25 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 43 27 16 56
2 Флорида 42 25 17 52
3 Тампа-Бэй 39 22 17 46
4 Бостон 44 20 24 45
5 Оттава 40 19 21 41
6 Монреаль 40 19 21 41
7 Детройт 40 18 22 40
8 Баффало 42 16 26 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 42 28 14 58
2 Миннесота 42 26 16 56
3 Даллас 40 26 14 53
4 Колорадо 43 26 17 53
5 Сент-Луис 43 20 23 44
6 Юта 40 17 23 41
7 Нэшвилл 41 13 28 33
8 Чикаго 41 14 27 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 40 28 12 59
2 Эдмонтон 41 25 16 53
3 Лос-Анджелес 38 23 15 51
4 Ванкувер 40 18 22 46
5 Калгари 40 19 21 45
6 Анахайм 41 17 24 39
7 Сиэтл 42 17 25 37
8 Сан-Хосе 43 13 30 32
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10.01 03:00
Филадельфия – Даллас
 1 : 4
10.01 03:00
Тампа-Бэй – Бостон
 4 : 1
10.01 03:00
Питтсбург – Эдмонтон
 5 : 3
10.01 03:00
Оттава – Баффало
 0 : 4
10.01 03:00
Рейнджерс – Нью-Джерси
 3 : 2 ОТ
10.01 03:00
Коламбус – Сиэтл
 6 : 2
10.01 03:30
Каролина – Торонто
 6 : 3
10.01 04:00
Сент-Луис – Анахайм
 6 : 2
10.01 04:00
Миннесота – Колорадо
 1 : 6
10.01 06:00
Вегас – Айлендерс
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