«Колорадо» нанес поражение «Миннесоте» и увеличил преимущество в серии Кубка Стэнли, Юров забил гол

«Колорадо» победил «Миннесоту» в четвертом матче второго раунда Кубка Стэнли — 5:2. Игра проходила в Сент-Поле.

Счет на 10-й минуте открыл российский нападающий «Миннесоты» Данила Юров, который забросил свою первую в карьере шайбу в матче Кубка Стэнли. Ему в том числе ассистировал российский форвард Владимир Тарасенко.

В Кубке Стэнли-2026 у 22-летнего Юрова 3 (1+2) очка в 8 матчах, у 34-летнего Тарасенко — 5 (2+3) очков в 10 матчах.

Еще один гол за «Миннесоту» забил Нико Штурм.

У гостей шайбы забросили Назем Кадри, Росс Колтон, Паркер Келли, Нэйтан Маккиннон и Мартин Нечас.

В серии до четырех побед «Колорадо» ведет со счетом 3-1. Следующий матч соперники проведут в Денвере 14 мая.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференции. Матч №4

12 мая, 04:00. Grand Casino Arena (Сент-Пол) Миннесота Колорадо

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