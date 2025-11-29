Капризов признан первой звездой матча «Миннесота» — «Колорадо»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Миннесота» — «Колорадо» (3:2 Б).

Первой звездой стал российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов оформивший дубль. 28-летний россиянин быстрее всех в истории клуба забил 200 голов. Также он стал первым россиянином, набравшим 30 очков в этом сезоне.

Второй звездой стал вратарь «Миннесоты» Йеспер Валльстедт, который отразил 39 из 41 броска по своим воротам. Замкнул тройку форвард «Эвеланш» Нэйтан Маккиннон, набравший 2 (1+1) очка.