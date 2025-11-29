Капризов оформил дубль за 6 минут в матче с «Колорадо»

«Миннесота» вышла вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».

На 13-й минуте второго периода российский нападающий Кирилл Капризов сделал счет 1:1, а спустя 6 минут вывел «Уайлд» вперед. Теперь у 28-летнего россиянина 16 голов и 14 голевых передач в 25 матчах этого сезона.

Российский нападающий достиг отметки в 200 забитых голов в НХЛ. Всего за карьеру Капризов набрал 416 (201+215) очков в 344 играх в регулярных чемпионатах.