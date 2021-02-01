Голевая передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Колорадо»

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла «Колорадо» со счетом 4:3.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отметился результативной передачей.

После этого матча «Миннесота» с 12 очками занимает третье место в Западном дивизионе, «Колорадо» с 13 очками — на второй строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Колорадо» — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Донской — 5 (Маккиннон, Ландескуг), 4:33 — 0:1. Гринуэй — 2 (Эрикссон Эк, Хартман), 16:19 — 1:1. Раск — 2 (Сперджен, Сутер), 21:28 — 2:1. Макар — 1 (Маккиннон, Жирар), 23:31 — 2:2. Саад — 5 (Кадри), 47:09 — 2:3. Раск — 3 (Капризов), 52:34 — 3:3. Бродин — 2 (Гринуэй, Эрикссон Эк), 60:18 — 4:3.

Вратари: Тэлбот — Миска.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 33 (10+11+11+1) — 25 (8+7+10+0).

Наши: Капризов (16.17/1/0) — Ничушкин (14.30/1/0).

1 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.