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Сегодня, 05:45

Дубль Капризова не спас «Миннесоту» от поражения в матче с «Колорадо» у Ничушкина гол и два ассиста

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
18 октября. «Миннесота» — «Колорадо» (3:6).
Фото USA Today Sports

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Колорадо» со счетом 3:6.

В составе «Уайлд» дубль оформил Кирилл Капризов, еще один гол забил Джоэль Эрикссон. У «Эвеланш» шайбы забросили Бен Майерс, Самюэль Жирар, Микко Рантанен, Джош Мансон, Натан Маккиннон и Валерий Ничушкин, который также сделал два ассиста.

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев сделал 35 сейвов.

«Уайлд» потерпели третье поражение подряд — ранее они уступили «Рейнджерс» (3:7) и «Лос-Анджелесу» (6:7).

В следующем матче «Миннесота» 21 октября встретится с «Ванкувером», «Колорадо» 20 октября сыграет с «Виннипегом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Колорадо» — 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)

Голы: Майерс — 1 (Джонсон, Жирар), 3:30 — 0:1. Капризов — 2 (Эддисон, Джост), 4:14 — 1:1. Жирар — 1 (Маккиннон, Ничушкин), 15:08 — 1:2. Эрикссон Эк — 2 (бол., Эддисон, Болди), 26:09 — 2:2. Рантанен — 1 (Маккиннон, Макар), 31:59 — 2:3. Мэнсон — 1 (Кольяно, Комфер), 42:02 — 2:4. Капризов — 3 (бол., Эддисон, Зуккарелло), 44:17 — 3:4. Маккиннон — 2 (бол., Макар, Ничушкин), 54:54 — 3:5. Ничушкин — 4 (мен., п.в.), 59:39 — 3:6.

Вратари: Густавссон (56:53 — 59:39) — Георгиев.

Штраф: 10 — 14.

Броски: 39 (11+16+12) — 38 (10+18+10).

Наши: Капризов (22.49/5/-3) — Ничушкин (19.51/3/+1).

18 октября. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 17437 зрителей.

Александр Георгиев
Валерий Ничушкин
Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Миннесота Уайлд
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Капризов в матче с «Колорадо» оформил дубль

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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 4 3 1 6
2 Питтсбург 3 2 1 5
3 Филадельфия 2 2 0 4
4 Каролина 2 2 0 4
5 Вашингтон 4 2 2 4
6 Айлендерс 2 1 1 2
7 Нью-Джерси 2 0 2 0
8 Коламбус 3 0 3 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 3 3 0 6
2 Детройт 3 2 1 5
3 Флорида 3 2 1 4
4 Монреаль 4 2 2 4
5 Торонто 4 2 2 4
6 Баффало 2 1 1 2
7 Тампа-Бэй 3 1 2 2
8 Оттава 2 0 2 0
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 2 2 0 4
2 Колорадо 3 2 1 4
3 Нэшвилл 4 2 2 4
4 Сент-Луис 1 1 0 2
5 Виннипег 1 1 0 2
6 Чикаго 3 1 2 2
7 Аризона 3 1 2 2
8 Миннесота 3 0 3 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 3 3 0 6
2 Калгари 2 2 0 4
3 Лос-Анджелес 4 2 2 4
4 Сиэтл 3 1 2 3
5 Эдмонтон 2 1 1 2
6 Анахайм 3 1 2 2
7 Ванкувер 3 0 3 0
8 Сан-Хосе 4 0 4 0
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18.10 02:00
Бостон – Флорида
 5 : 3
18.10 02:00
Вашингтон – Ванкувер
 6 : 4
18.10 02:00
Монреаль – Питтсбург
 3 : 2 ОТ
18.10 02:00
Рейнджерс – Анахайм
 6 : 4
18.10 02:00
Торонто – Аризона
 2 : 4
18.10 02:30
Детройт – Лос-Анджелес
 4 : 5 ОТ
18.10 03:00
Миннесота – Колорадо
 3 : 6
18.10 03:30
Даллас – Виннипег
 4 : 1
18.10 05:00
Сиэтл – Каролина
 - : -
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