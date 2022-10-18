Дубль Капризова не спас «Миннесоту» от поражения в матче с «Колорадо» у Ничушкина гол и два ассиста
«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Колорадо» со счетом 3:6.
В составе «Уайлд» дубль оформил Кирилл Капризов, еще один гол забил Джоэль Эрикссон. У «Эвеланш» шайбы забросили Бен Майерс, Самюэль Жирар, Микко Рантанен, Джош Мансон, Натан Маккиннон и Валерий Ничушкин, который также сделал два ассиста.
Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев сделал 35 сейвов.
«Уайлд» потерпели третье поражение подряд — ранее они уступили «Рейнджерс» (3:7) и «Лос-Анджелесу» (6:7).
В следующем матче «Миннесота» 21 октября встретится с «Ванкувером», «Колорадо» 20 октября сыграет с «Виннипегом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Колорадо» — 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)
Голы: Майерс — 1 (Джонсон, Жирар), 3:30 — 0:1. Капризов — 2 (Эддисон, Джост), 4:14 — 1:1. Жирар — 1 (Маккиннон, Ничушкин), 15:08 — 1:2. Эрикссон Эк — 2 (бол., Эддисон, Болди), 26:09 — 2:2. Рантанен — 1 (Маккиннон, Макар), 31:59 — 2:3. Мэнсон — 1 (Кольяно, Комфер), 42:02 — 2:4. Капризов — 3 (бол., Эддисон, Зуккарелло), 44:17 — 3:4. Маккиннон — 2 (бол., Макар, Ничушкин), 54:54 — 3:5. Ничушкин — 4 (мен., п.в.), 59:39 — 3:6.
Вратари: Густавссон (56:53 — 59:39) — Георгиев.
Штраф: 10 — 14.
Броски: 39 (11+16+12) — 38 (10+18+10).
Наши: Капризов (22.49/5/-3) — Ничушкин (19.51/3/+1).
18 октября. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 17437 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|4
|3
|1
|6
|2
|Питтсбург
|3
|2
|1
|5
|3
|Филадельфия
|2
|2
|0
|4
|4
|Каролина
|2
|2
|0
|4
|5
|Вашингтон
|4
|2
|2
|4
|6
|Айлендерс
|2
|1
|1
|2
|7
|Нью-Джерси
|2
|0
|2
|0
|8
|Коламбус
|3
|0
|3
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|3
|3
|0
|6
|2
|Детройт
|3
|2
|1
|5
|3
|Флорида
|3
|2
|1
|4
|4
|Монреаль
|4
|2
|2
|4
|5
|Торонто
|4
|2
|2
|4
|6
|Баффало
|2
|1
|1
|2
|7
|Тампа-Бэй
|3
|1
|2
|2
|8
|Оттава
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|2
|2
|0
|4
|2
|Колорадо
|3
|2
|1
|4
|3
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|4
|4
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|5
|Виннипег
|1
|1
|0
|2
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|2
|7
|Аризона
|3
|1
|2
|2
|8
|Миннесота
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Калгари
|2
|2
|0
|4
|3
|Лос-Анджелес
|4
|2
|2
|4
|4
|Сиэтл
|3
|1
|2
|3
|5
|Эдмонтон
|2
|1
|1
|2
|6
|Анахайм
|3
|1
|2
|2
|7
|Ванкувер
|3
|0
|3
|0
|8
|Сан-Хосе
|4
|0
|4
|0
|18.10
|02:00
|
Бостон – Флорида
|5 : 3
|18.10
|02:00
|
Вашингтон – Ванкувер
|6 : 4
|18.10
|02:00
|
Монреаль – Питтсбург
|3 : 2 ОТ
|18.10
|02:00
|
Рейнджерс – Анахайм
|6 : 4
|18.10
|02:00
|
Торонто – Аризона
|2 : 4
|18.10
|02:30
|
Детройт – Лос-Анджелес
|4 : 5 ОТ
|18.10
|03:00
|
Миннесота – Колорадо
|3 : 6
|18.10
|03:30
|
Даллас – Виннипег
|4 : 1
|18.10
|05:00
|
Сиэтл – Каролина
|- : -
|И
|О
|
|
Сидни Кросби
Питтсбург
|2
|6
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|3
|6
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|2
|5
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|4
|4
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|3
|4
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|2
|4
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|2
|1.00
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|1
|1.00