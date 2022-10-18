Дубль Капризова не спас «Миннесоту» от поражения в матче с «Колорадо» у Ничушкина гол и два ассиста

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Колорадо» со счетом 3:6.

В составе «Уайлд» дубль оформил Кирилл Капризов, еще один гол забил Джоэль Эрикссон. У «Эвеланш» шайбы забросили Бен Майерс, Самюэль Жирар, Микко Рантанен, Джош Мансон, Натан Маккиннон и Валерий Ничушкин, который также сделал два ассиста.

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев сделал 35 сейвов.

«Уайлд» потерпели третье поражение подряд — ранее они уступили «Рейнджерс» (3:7) и «Лос-Анджелесу» (6:7).

В следующем матче «Миннесота» 21 октября встретится с «Ванкувером», «Колорадо» 20 октября сыграет с «Виннипегом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Колорадо» — 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)

Голы: Майерс — 1 (Джонсон, Жирар), 3:30 — 0:1. Капризов — 2 (Эддисон, Джост), 4:14 — 1:1. Жирар — 1 (Маккиннон, Ничушкин), 15:08 — 1:2. Эрикссон Эк — 2 (бол., Эддисон, Болди), 26:09 — 2:2. Рантанен — 1 (Маккиннон, Макар), 31:59 — 2:3. Мэнсон — 1 (Кольяно, Комфер), 42:02 — 2:4. Капризов — 3 (бол., Эддисон, Зуккарелло), 44:17 — 3:4. Маккиннон — 2 (бол., Макар, Ничушкин), 54:54 — 3:5. Ничушкин — 4 (мен., п.в.), 59:39 — 3:6.

Вратари: Густавссон (56:53 — 59:39) — Георгиев.

Штраф: 10 — 14.

Броски: 39 (11+16+12) — 38 (10+18+10).

Наши: Капризов (22.49/5/-3) — Ничушкин (19.51/3/+1).

18 октября. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 17437 зрителей.