«Колорадо» в результативном матче победил «Миннесоту»

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Миннесоту» со счетом 5:4.

Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».

После этого матча «Колорадо» с 56 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Миннесота» с 48 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Колорадо» — 4:5 (1:0, 0:4, 3:1)

Голы: Хартман — 5 (Бьюгстад, Юханссон), 8:40 — 1:0. Маккиннон — 14 (Жирар, Тэйвз), 20:18 — 1:1. Бураковски — 10 (Жирар, Кадри), 21:29 — 1:2. Саад — 12 (Бураковски, Макдональд), 35:48 — 1:3. Комфер — 5 (Макар, О`Брайен), 37:52 — 1:4. Бьюгстад — 6 (Хартман, Коул), 43:35 — 2:4. Ландескуг — 15 (бол., Рантанен, Маккиннон), 47:22 — 2:5. Юханссон — 5 (бол., Сутер, Хартман), 49:44 — 3:5. Фиала — 11 (бол., Сперджен), 59:25 — 4:5.

Вратари: Тэлбот (57:40 — 58:01, 58:11 — 59:53) — Грубауэр.

Штраф: 37 — 21.

Броски: 25 (11+5+9) — 36 (6+20+10).

Наши: Капризов (22.55/1/-2) — Ничушкин (15.16/2/0).

6 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.