«Миннесота» в овертайме обыграла «Колорадо», у Капризова заброшенная шайба

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в овертайме «Колорадо» со счетом 3:2.

В составе «Уайлд» отличились Кирилл Капризов, Райан Хартман и Кевин Фиала. У «Эвеланш» шайбы забросили Назем Кадри и Микко Рантанен.

После этого матча «Миннесота» с 84 очками занимает третье место в Западной конференции, «Колорадо» с 98 очками — на первой строчке.