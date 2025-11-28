«Миннесота» и «Колорадо» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 28 ноября

«Миннесота» и «Колорадо» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в пятницу, 28 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (штат Миннесота, США). Начало — в 23.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Миннесота» — «Колорадо» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

НХЛ. Регулярный чемпионат

28 ноября, 23:30. Grand Casino Arena (Сент-Пол) Миннесота Колорадо

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Миннесота» — «Колорадо» : трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

«Уайлд» набрали 30 очков в 24 матчах и занимают третье место в Западной конференции. «Эвеланш» с 39 очками в 23 играх располагаются на первой строчке «Запада» и всей лиги.