«Миннесота» потерпела поражение от «Колорадо». Капризов забросил одну шайбу
«Миннесота» на своем льду проиграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. «Уайлд» потерпели второе поражение подряд.
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился в этой встрече одной заброшенной шайбой. Теперь у него 31 гол в сезоне.
Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 41 из 43 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.
«Колорадо» набрал 63 очка и идет на 7-м месте в Западной конференции. «Миннесота» располагается на 9-й строчке — 61 очко.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Колорадо» — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Голы: Кольяно — 8 (Тэйвз, Жирар), 15:14 — 0:1. Мальгин — 4 (Маккиннон, Мэнсон), 22:20 — 0:2. Эрикссон Эк — 21 (бол., Зуккарелло, Болди), 27:09 — 1:2. Маккиннон — 18 (Лехконен, Тэйвз), 36:29 — 1:3. Капризов — 31 (Зуккарелло, Бродин), 54:07 — 2:3.
Вратари: Флери — Георгиев.
Штраф: 7 — 9.
Броски: 43 (17+13+13) — 19 (6+4+9).
Наши: Капризов (24.37/2/+1) — Ничушкин (17.31/2/+1).
16 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 17 965 зрителей.
|Столичный дивизион
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|В
|П
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|1
|Каролина
|53
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|18
|78
|2
|Нью-Джерси
|53
|35
|18
|75
|3
|Рейнджерс
|53
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|22
|70
|4
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|53
|27
|26
|63
|5
|Вашингтон
|56
|28
|28
|62
|6
|Айлендерс
|57
|27
|30
|61
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|22
|33
|54
|8
|Коламбус
|54
|16
|38
|36
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|53
|40
|13
|85
|2
|Торонто
|55
|33
|22
|74
|3
|Тампа-Бэй
|54
|35
|19
|73
|4
|Флорида
|57
|27
|30
|60
|5
|Детройт
|53
|25
|28
|58
|6
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|52
|26
|26
|56
|7
|Оттава
|53
|26
|27
|55
|8
|Монреаль
|54
|23
|31
|50
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|55
|30
|25
|71
|2
|Виннипег
|54
|34
|20
|69
|3
|Колорадо
|53
|29
|24
|63
|4
|Миннесота
|54
|28
|26
|61
|5
|Нэшвилл
|51
|25
|26
|56
|6
|Сент-Луис
|53
|25
|28
|53
|7
|Аризона
|55
|19
|36
|46
|8
|Чикаго
|53
|16
|37
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|54
|32
|22
|68
|2
|Лос-Анджелес
|55
|30
|25
|67
|3
|Сиэтл
|54
|30
|24
|66
|4
|Эдмонтон
|55
|30
|25
|66
|5
|Калгари
|54
|25
|29
|61
|6
|Ванкувер
|54
|21
|33
|46
|7
|Сан-Хосе
|55
|17
|38
|45
|8
|Анахайм
|54
|17
|37
|40
|16.02
|03:00
|
Торонто – Чикаго
|5 : 2
|16.02
|05:00
|
Аризона – Тампа-Бэй
|1 : 0 Б
|16.02
|05:30
|
Миннесота – Колорадо
|2 : 3
|16.02
|05:30
|
Эдмонтон – Детройт
|4 : 5 Б
|16.02
|06:00
|
Анахайм – Баффало
|3 : 7
|16.02
|06:00
|
Ванкувер – Рейнджерс
|4 : 6
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|54
|97
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|52
|79
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|54
|78
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|54
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|53
|39
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|52
|35
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|34
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|23
|2.17
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|41
|2.23