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«Миннесота» потерпела поражение от «Колорадо». Капризов забросил одну шайбу

Евгений Козинов
Корреспондент
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15 февраля. «Миннесота» — «Колорадо» — 2:3.
Фото USA Today Sports

«Миннесота» на своем льду проиграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. «Уайлд» потерпели второе поражение подряд.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился в этой встрече одной заброшенной шайбой. Теперь у него 31 гол в сезоне.

Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 41 из 43 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

«Колорадо» набрал 63 очка и идет на 7-м месте в Западной конференции. «Миннесота» располагается на 9-й строчке — 61 очко.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Колорадо» — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Кольяно — 8 (Тэйвз, Жирар), 15:14 — 0:1. Мальгин — 4 (Маккиннон, Мэнсон), 22:20 — 0:2. Эрикссон Эк — 21 (бол., Зуккарелло, Болди), 27:09 — 1:2. Маккиннон — 18 (Лехконен, Тэйвз), 36:29 — 1:3. Капризов — 31 (Зуккарелло, Бродин), 54:07 — 2:3.

Вратари: Флери — Георгиев.

Штраф: 7 — 9.

Броски: 43 (17+13+13) — 19 (6+4+9).

Наши: Капризов (24.37/2/+1) — Ничушкин (17.31/2/+1).

16 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 17 965 зрителей.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Миннесота Уайлд
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Георгиев признан второй звездой матча «Миннесота» — «Колорадо», Капризов — третьей
Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 53 35 18 78
2 Нью-Джерси 53 35 18 75
3 Рейнджерс 53 31 22 70
4 Питтсбург 53 27 26 63
5 Вашингтон 56 28 28 62
6 Айлендерс 57 27 30 61
7 Филадельфия 55 22 33 54
8 Коламбус 54 16 38 36
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 53 40 13 85
2 Торонто 55 33 22 74
3 Тампа-Бэй 54 35 19 73
4 Флорида 57 27 30 60
5 Детройт 53 25 28 58
6 Баффало 52 26 26 56
7 Оттава 53 26 27 55
8 Монреаль 54 23 31 50
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 55 30 25 71
2 Виннипег 54 34 20 69
3 Колорадо 53 29 24 63
4 Миннесота 54 28 26 61
5 Нэшвилл 51 25 26 56
6 Сент-Луис 53 25 28 53
7 Аризона 55 19 36 46
8 Чикаго 53 16 37 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 54 32 22 68
2 Лос-Анджелес 55 30 25 67
3 Сиэтл 54 30 24 66
4 Эдмонтон 55 30 25 66
5 Калгари 54 25 29 61
6 Ванкувер 54 21 33 46
7 Сан-Хосе 55 17 38 45
8 Анахайм 54 17 37 40
Результаты / календарь
1.02
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7.02
8.02
9.02
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15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
16.02 03:00
Торонто – Чикаго
 5 : 2
16.02 05:00
Аризона – Тампа-Бэй
 1 : 0 Б
16.02 05:30
Миннесота – Колорадо
 2 : 3
16.02 05:30
Эдмонтон – Детройт
 4 : 5 Б
16.02 06:00
Анахайм – Баффало
 3 : 7
16.02 06:00
Ванкувер – Рейнджерс
4 : 6
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 54 97
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 52 79
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 54 78
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 54 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 53 39
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

52 35
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 34 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 23 2.17
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 41 2.23
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