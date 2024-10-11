«Миннесота» — «Коламбус»: видеообзор матча

«Миннесота» выиграла у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

В следующем матче «Миннесота» дома сыграет с «Сиэтлом», а «Коламбус» на выезде встретится с «Колорадо». Обе игры пройдут 13 октября.