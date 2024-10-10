«Миннесота» и «Коламбус» встретятся в рамках регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 10 на 11 октября. Матч пройдет на крытой арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (штат Миннесота, США). Начало — в 2.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Миннесота» — «Коламбус» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. В прямом эфире следить за игрой можно в соцсети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

Регулярный чемпионат НХЛ состоится с 4 октября 2024 года по 18 апреля 2025-го. Кубок Стэнли пройдет с апреля по июнь.

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