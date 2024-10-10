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10 октября, 23:30

«Миннесота» — «Коламбус»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Миннесота» сыграет с «Коламбусом» в регулярном чемпионате НХЛ 11 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Кирилл Капризов (ХК «Миннесота»).
Фото ХК «Миннесота»

«Миннесота» и «Коламбус» встретятся в рамках регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 10 на 11 октября. Матч пройдет на крытой арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (штат Миннесота, США). Начало — в 2.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Миннесота» — «Коламбус» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. В прямом эфире следить за игрой можно в соцсети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

Регулярный чемпионат НХЛ состоится с 4 октября 2024 года по 18 апреля 2025-го. Кубок Стэнли пройдет с апреля по июнь.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Миннесота Уайлд
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 2 2 0 4
2 Рейнджерс 1 1 0 2
3 Каролина 0 0 0 0
4 Вашингтон 0 0 0 0
5 Филадельфия 0 0 0 0
6 Айлендерс 0 0 0 0
7 Коламбус 0 0 0 0
8 Питтсбург 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 1 1 0 2
2 Монреаль 1 1 0 2
3 Оттава 0 0 0 0
4 Тампа-Бэй 0 0 0 0
5 Детройт 0 0 0 0
6 Торонто 1 0 1 0
7 Бостон 1 0 1 0
8 Баффало 2 0 2 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 1 1 0 2
2 Юта 1 1 0 2
3 Сент-Луис 1 1 0 2
4 Даллас 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Миннесота 0 0 0 0
7 Чикаго 1 0 1 0
8 Колорадо 1 0 1 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 1 1 0 2
2 Калгари 1 1 0 2
3 Ванкувер 1 0 1 1
4 Сан-Хосе 0 0 0 0
5 Анахайм 0 0 0 0
6 Лос-Анджелес 0 0 0 0
7 Сиэтл 1 0 1 0
8 Эдмонтон 1 0 1 0
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Оттава – Флорида
 - : -
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Детройт – Питтсбург
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Нью-Джерси – Торонто
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