«Миннесота» на своем льду проведет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» в ночь с субботы на воскресенье, 22 октября. Игра пройдет на стадионе «Xcel Energy Center» в Сент-Поле. Начало — 03:00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Миннесота» — «Коламбус"в прямом эфире и бесплатно будет доступна в соцсети «ВКонтакте».

Последняя очная встреча команд завершилась победой «Миннесоты» — матч завершился со счетом 3:2 в овертайме. Узнать расписание матчей и где смотреть трансляции 21 и 22 октября с видео можно по ссылке на сайте «СЭ».

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