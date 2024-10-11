«Миннесота» переиграла «Коламбус», Капризов поучаствовал в победном голе
«Миннесота» выиграла у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. Для обеих команд это была первая игра в сезоне.
Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов поучаствовал в победной шайбе, сделав голевую передачу. Также голевой передачей отметился российский форвард «Блю Джэкетс» Егор Чинахов.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Коламбус» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Голы: Болди — 1 (Юханссон, Бродин), 17:51 — 1:0. К. Джонсон — 1 (Силлинджер, Северсон), 22:00 — 1:1. Эрикссон Эк — 1 (Юханссон, Болди), 36:35 — 2:1. Зуккарелло — 1 (бол., Болди, Капризов), 49:58 — 3:1. Веренски — 1 (бол., Чинахов, К. Джонсон), 57:06 — 3:2.
Вратари: Густавссон — Мерзликинс (58:38).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 26 (11+6+9) — 32 (8+15+9).
Наши: Капризов (18.30/3/-1), Тренин (12.57/1/0), Хуснутдинов (13.37/0/0) — Марченко (16.55/3/0), Проворов (19.21/0/-1), Чинахов (20.48/2/0).
11 октября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|3
|2
|1
|4
|2
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|3
|Питтсбург
|2
|1
|1
|2
|4
|Айлендерс
|1
|0
|1
|1
|5
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|6
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|7
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|8
|Коламбус
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Оттава
|1
|1
|0
|2
|2
|Бостон
|2
|1
|1
|2
|3
|Флорида
|2
|1
|1
|2
|4
|Монреаль
|2
|1
|1
|2
|5
|Торонто
|2
|1
|1
|2
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Детройт
|1
|0
|1
|0
|8
|Баффало
|3
|0
|3
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|2
|2
|0
|4
|2
|Сент-Луис
|2
|2
|0
|4
|3
|Виннипег
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|5
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|6
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|7
|Чикаго
|1
|0
|1
|0
|8
|Колорадо
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|2
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|2
|3
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|4
|Ванкувер
|1
|0
|1
|1
|5
|Сан-Хосе
|1
|0
|1
|1
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|1
|0
|1
|0
|8
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|0
|11.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|2 : 4
|11.10
|02:00
|
Оттава – Флорида
|3 : 1
|11.10
|02:00
|
Баффало – Лос-Анджелес
|1 : 3
|11.10
|02:00
|
Бостон – Монреаль
|6 : 4
|11.10
|02:30
|
Айлендерс – Юта
|4 : 5 ОТ
|11.10
|03:00
|
Нэшвилл – Даллас
|3 : 4
|11.10
|03:00
|
Детройт – Питтсбург
|3 : 6
|11.10
|03:00
|
Миннесота – Коламбус
|3 : 2
|11.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Сент-Луис
|4 : 5 ОТ