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Сегодня, 05:53

«Миннесота» в овертайме уступила «Коламбусу»

Сергей Разин
корреспондент
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«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступила «Коламбусу» со счетом 4:5.

В составе «Блю Джэкетс» защитник Иван Проворов отметился результативной передачей.

После этого матча «Миннесота» с 5 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Коламбус» с 6 очками — на пятой строчке Востока.

НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Миннесота Уайлд
0
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«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
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4 Нью-Джерси 4 2 2 5
5 Коламбус 4 2 2 4
6 Питтсбург 4 2 2 4
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2 Бостон 3 3 0 6
3 Оттава 5 3 2 6
4 Тампа-Бэй 5 2 3 5
5 Флорида 4 2 2 4
6 Торонто 4 2 2 4
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Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 4 4 0 8
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3 Миннесота 4 2 2 4
4 Аризона 4 2 2 4
5 Нэшвилл 5 2 3 4
6 Чикаго 5 2 3 4
7 Сент-Луис 3 1 2 3
8 Виннипег 4 1 3 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 5 5 0 10
2 Лос-Анджелес 4 2 2 5
3 Калгари 5 2 3 5
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Баффало – Айлендерс
- : -
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Чикаго – Вегас
 - : -
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Сент-Луис – Питтсбург
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