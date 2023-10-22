«Миннесота» в овертайме уступила «Коламбусу»

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступила «Коламбусу» со счетом 4:5.

В составе «Блю Джэкетс» защитник Иван Проворов отметился результативной передачей.

После этого матча «Миннесота» с 5 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Коламбус» с 6 очками — на пятой строчке Востока.