Капризов забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

«Миннесота» сравняла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

На 9-й минуте второго периода российский нападающий Кирилл Капризов реализовал большинство «Уайлд» и сделал счет 2:2. Это первый гол 28-летнего россиянина в сезоне-2025/26. Всего у него теперь 5 (1+4) очков в этой регулярке.

30 сентября Капризов подписал рекордное для НХЛ 8-летнее соглашение с «Уайлд» на 136 миллионов долларов со среднегодовой зарплатой 17 миллионов.