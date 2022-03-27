Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Коламбус»

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в овертайме «Коламбус» со счетом 3:2.

В составе «Уайлд» дубль оформил Кирилл Капризов, победную шайбу в овертайме забросил Джаред Сперджен. У «Блю Джэкетс» голы на счету Джейка Бина и Якуба Ворачека с передачи Владислава Гаврикова.

После этого матча «Миннесота» с 82 очками занимает третье место в Западной конференции, «Коламбус» с 69 очками — на девятой строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Коламбус» — 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)

Голы: Капризов — 34 (бол., Зуккарелло, Эрикссон Эк), 8:34 — 1:0. Бин — 5 (Рословик, Кукан), 28:16 — 1:1. Ворачек — 5 (Гавриков, Лайне), 38:55 — 1:2. Капризов — 35 (Бродин, Фиала), 58:57 — 2:2. Сперджен — 6 (Фиала, Годро), 61:24 — 3:2.

Вратари: Флери — Мерзликинс.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 38 (14+9+13+2) — 25 (8+13+3+1).

Наши: Капризов (17.40/4/+1), Куликов (16.05/1/0) — Гавриков (26.14/1/0), Чинахов (13.45/1/0).

27 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19089 зрителей.