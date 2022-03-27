Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Коламбус»
«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в овертайме «Коламбус» со счетом 3:2.
В составе «Уайлд» дубль оформил Кирилл Капризов, победную шайбу в овертайме забросил Джаред Сперджен. У «Блю Джэкетс» голы на счету Джейка Бина и Якуба Ворачека с передачи Владислава Гаврикова.
После этого матча «Миннесота» с 82 очками занимает третье место в Западной конференции, «Коламбус» с 69 очками — на девятой строчке Востока.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Коламбус» — 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)
Голы: Капризов — 34 (бол., Зуккарелло, Эрикссон Эк), 8:34 — 1:0. Бин — 5 (Рословик, Кукан), 28:16 — 1:1. Ворачек — 5 (Гавриков, Лайне), 38:55 — 1:2. Капризов — 35 (Бродин, Фиала), 58:57 — 2:2. Сперджен — 6 (Фиала, Годро), 61:24 — 3:2.
Вратари: Флери — Мерзликинс.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 38 (14+9+13+2) — 25 (8+13+3+1).
Наши: Капризов (17.40/4/+1), Куликов (16.05/1/0) — Гавриков (26.14/1/0), Чинахов (13.45/1/0).
27 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19089 зрителей.
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|40
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|18
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|Центральный дивизион
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|П
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|46
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|2
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|63
|39
|24
|82
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|64
|35
|29
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|78
|5
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|64
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|75
|6
|Виннипег
|66
|31
|35
|72
|7
|Чикаго
|66
|24
|42
|58
|8
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|64
|20
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|44
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|И
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|О
|1
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|64
|39
|25
|86
|2
|Лос-Анджелес
|66
|35
|31
|79
|3
|Эдмонтон
|65
|36
|29
|77
|4
|Вегас
|68
|36
|32
|76
|5
|Ванкувер
|67
|32
|35
|73
|6
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|66
|27
|39
|65
|7
|Сан-Хосе
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|28
|36
|64
|8
|Сиэтл
|64
|20
|44
|46
|27.03
|02:00
|
Даллас – Ванкувер
|1 : 4
|27.03
|02:00
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|4 : 3
|27.03
|02:00
|
Монреаль – Торонто
|4 : 2
|27.03
|02:00
|
Оттава – Флорида
|- : -
|27.03
|03:00
|
Миннесота – Коламбус
|3 : 2 ОТ
|27.03
|03:00
|
Сент-Луис – Каролина
|2 : 7
|27.03
|05:00
|
Калгари – Эдмонтон
|- : -
|27.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|- : -
|27.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Анахайм
|- : -
|27.03
|21:00
|
Айлендерс – Тампа-Бэй
|- : -
|27.03
|23:59
|
Питтсбург – Детройт
|- : -
|27.03
|23:59
|
Рейнджерс – Баффало
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|95
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|65
|90
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|63
|88
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|58
|46
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|65
|44
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|65
|44
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|50
|2.08
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|31
|2.08
|
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Фредерик Андерсен
Каролина
|44
|2.1