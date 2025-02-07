«Миннесота» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Каролину» (2:1).

Российский форвард «Уайлд» Яков Тренин забил с передачи соотечественника Марата Хуснутдинова. Теперь у них 11 (5+6) и 6 (2+4) очков соответственно.