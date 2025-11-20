«Миннесота» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» переиграла «Каролину» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

У хозяев шайбы забросили Брок Фэйбер, Мэтт Болди и Матс Зуккарелло. Болди исполнил победный буллит. У гостей забили Себастьян Ахо и Джексон Блэйк (дважды).

«Каролина» набрала в 20 матчах 28 очков и лидирует в Восточной конференции. «Миннесота» занимает восьмое место в Западной конференции — у команды 24 очка после 21 матча.