«Миннесота» обыграла «Каролину», Тренин забил с паса Хуснутдинова

«Миннесота» переиграла «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Харрикейнз» потерпели третье поражение подряд.

Российский форвард «Уайлд» Яков Тренин забил с передачи соотечественника Марата Хуснутдинова. Теперь у них 11 (5+6) и 6 (2+4) очков соответственно.

«Юта» набрала 55 очков в 54 матчах и занимает 10-е место в Западной конференции. «Коламбус» идет на 9-й строчке в Восточной конференции — 60 очков в 55 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Каролина» — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Тренин — 5 (Хуснутдинов, Богосян), 2:55 — 1:0. Хиностроза — 1 (Сперджен, Бродин), 40:49 — 2:0. Ахо — 18 (Джарвис, Свечников), 57:12 — 2:1.

Нереализованный буллит: Блэйк (К), 32:05.

Вратари: Густавссон — Андерсен.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 24 (7+10+7) — 39 (15+10+14).

Наши: Тренин (10.45/1/0), Хуснутдинов (11.59/0/+1) — Орлов (17.54/3/0), Свечников (16.11/4/0).

7 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18 273 зрителя.