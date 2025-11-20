Хоккей
Сегодня, 05:00

«Миннесота» — «Каролина»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Миннесота» и «Каролина» сыграют в чемпионате НХЛ 20 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Миннесота» и «Каролина» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в четверг, 20 ноября. Игра пройдет на льду «Эксел Энерджи-центра» в Сент-Поле (штат Миннесота, США), стартовое вбрасывание — в 5.30 по московскому времени.

«Миннесота» — «Каролина»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события и результат игры «Миннесота» — «Каролина» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат
20 ноября, 05:30. Xcel Energy Center (Сент-Пол)
Миннесота
Каролина

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Миннесота» провела 20 матчей и набрала 22 очков, предыдущим соперником «Уайлд» был «Вегас» (3:2 ОТ). У «Каролины» — 19 матчей и 27 очков, во вторник «Харрикейнз» обыграли «Бостон» (3:1).

Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 19 13 6 27
2 Нью-Джерси 19 13 6 27
3 Питтсбург 19 10 9 24
4 Айлендерс 20 11 9 24
5 Коламбус 20 10 10 22
6 Рейнджерс 21 10 11 22
7 Филадельфия 18 9 9 21
8 Вашингтон 19 9 10 20
Атлантический дивизион И В П О
1 Детройт 20 12 8 25
2 Бостон 21 12 9 24
3 Монреаль 19 10 9 23
4 Тампа-Бэй 19 10 9 22
5 Оттава 19 9 10 22
6 Флорида 19 10 9 21
7 Торонто 20 9 11 20
8 Баффало 19 7 12 18
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 19 13 6 31
2 Даллас 20 12 8 27
3 Виннипег 19 12 7 24
4 Чикаго 19 10 9 24
5 Юта 20 10 10 23
6 Миннесота 20 9 11 22
7 Сент-Луис 20 6 14 17
8 Нэшвилл 20 6 14 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 19 12 7 25
2 Вегас 19 9 10 24
3 Лос-Анджелес 20 10 10 24
4 Сиэтл 19 9 10 23
5 Эдмонтон 21 9 12 22
6 Сан-Хосе 20 9 11 21
7 Ванкувер 21 9 12 20
8 Калгари 21 5 16 13
Результаты / календарь
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
20.11 03:00 Вашингтон – Эдмонтон - : -
20.11 03:30 Баффало – Калгари - : -
20.11 05:30 Миннесота – Каролина - : -
20.11 06:00 Анахайм – Бостон - : -
Все результаты / календарь

