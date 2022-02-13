Гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Каролину», Свечников сделал дубль

«Миннесота» обыграла «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

В составе «Уайлд» отличились Кевин Фиала, Кирилл Капризов и Фредерик Годро. Обе шайбы «Каролины» забросил Андрей Свечников.

Капризов забросил 20-ю шайбу в сезоне. В середине третьего периода форвард разбил нос после столкновения с Нино Нидеррайтером.

Свечников также достиг отметки в 20 шайб в нынешнем сезоне, он забил два гола за полторы минуты.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Каролина» — 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Голы: Фиала — 14 (Годро, Меррилл), 30:14 — 1:0. Капризов — 20 (Зуккарелло), 41:16 — 2:0. Годро — 5 (Фиала), 42:34 — 3:0. Свечников — 19 (Слэвин, Деанджело), 45:02 — 3:1. Свечников — 20 (бол., Терявяйнен, Деанджело), 46:23 — 3:2.

Вратари: Тэлбот — Андерсен.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 27 (6+10+11) — 39 (8+16+15).

Наши: Капризов (17.28/8/+1), Куликов (16.51/0/0) — Свечников (18.28/7/+1).

13 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18802 зрителя.