«Миннесота» в овертайме обыграла «Каролину», у Капризова ассист

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла «Каролину» со счетом 2:1.

В составе «Уайлд» отличились Сэм Стил и Алекс Голигоски, форвард Кирилл Капризов отметился результативной передачей. у «Харрикейнз» единственный гол на счету Себастьяна Ахо.

После этого мачта «Миннесота» с 18 очками занимает 11-е место в Западной конференции, «Каролина» с 23 очками — на пятой строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Каролина» — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Ахо — 9 (Нечас, Ноесен), 13:47 — 0:1. Стил — 3 (Сперджен, Капризов), 57:23 — 1:1. Голигоски — 1 (Стил, Годро), 61:12 — 2:1.

Вратари: Густавссон — Кочетков.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 21 (5+8+6+2) — 21 (11+7+3+0).

Наши: Капризов (23.33/5/+1) — Свечников (17.43/1/0).

20 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18278 зрителей.