«Миннесота» Капризова гарантировала себе выход в плей-офф НХЛ
07:02
«Миннесота» 25 апреля после победы над «Сан-Хосе» (6:3) в матче регулярного сезона НХЛ гарантировала себе выход в плей-офф турнира.
После этого матча «Миннесота» с 65 очками расположилась на третьем месте в Западном дивизионе и обеспечил себе место в первой четверке. «Сан-Хосе» с 41 очком — на шестой строчке.
В предыдущем сезоне «Уайлд» в квалификационном раунде уступили «Ванкуверу» (1-3) и не смогли пробиться в основную сетку.
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