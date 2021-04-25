«Миннесота» Капризова гарантировала себе выход в плей-офф НХЛ

«Миннесота» 25 апреля после победы над «Сан-Хосе» (6:3) в матче регулярного сезона НХЛ гарантировала себе выход в плей-офф турнира.

После этого матча «Миннесота» с 65 очками расположилась на третьем месте в Западном дивизионе и обеспечил себе место в первой четверке. «Сан-Хосе» с 41 очком — на шестой строчке.

В предыдущем сезоне «Уайлд» в квалификационном раунде уступили «Ванкуверу» (1-3) и не смогли пробиться в основную сетку.