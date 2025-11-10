«Миннесота» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» дома переиграла «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

«Миннесота» (17 очков после 17 матчей) идет на 11-м месте в таблице Западной конференции. «Калгари» (10 очков после 17 игр) занимает 16-е место.