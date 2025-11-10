«Миннесота» победила «Калгари», Капризов забил гол

«Миннесота» выиграла у «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

Голы забили американский форвард Мэтт Болди и российский нападающий Кирилл Капризов. 28-летний россиянин в сезоне-2025/26 набрал 22 (10+12) очка в 17 матчах.

«Миннесота» (17 очков после 17 матчей) идет на 11-м месте в таблице Западной конференции. «Калгари» (10 очков после 17 игр) занимает 16-е место.