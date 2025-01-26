Дубль Кузьменко принес «Калгари» победу над «Миннесотой»

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Миннесоту» со счетом 5:4.

В составе «Флэймз» 3 (2+1) очка набрал Андрей Кузьменко, еще по шайбе забросили Мартин Поспишил, Расмус Андерссон и Кларк Бишоп. У «Уайлд» отличились Джоэль Эрикссон, Фредерик Годро, Марк Фолиньо и Матс Зуккарелло, Кирилл Капризов сделал результативную передачу.

В текущем сезоне Капризов провел 36 матчей, в которых набрал 51 (23+28) очко.

После этого матча «Калгари» с 55 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Миннесота» с 60 очками — на пятой строчке.