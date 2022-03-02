«Миннесота» уступила «Калгари», потерпев четвертое поражение подряд. У Капризова результативная передача
«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Калгари» со счетом 1:5.
В составе «Уайлд» Кирилл Капризов отметился результативной передачей, защитник Дмитрий Куликов завершил встречу с показателем полезности «+1», у защитника «Флэймз» Никиты Задорова «+1».
После этого матча «Миннесота» с 65 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Калгари» с 70 очками — на второй строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Калгари» — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Голы: Ткачак — 27 (бол., Линдхольм, Тоффоли), 1:12 — 0:1. Манджапане — 28 (Баклунд, Коулмэн), 12:42 — 0:2. Фолиньо — 18 (Капризов, Эрикссон Эк), 28:32 — 1:2. Линдхольм — 24 (Ткачак, Годро), 28:53 — 1:3. Тоффоли — 14 (бол., Годро, Андерссон), 40:33 — 1:4. Баклунд — 8 (п.в., Манджапане, Хэнифин), 57:30 — 1:5.
Вратари: Тэлбот (54:57 — 57:30) — Маркстрем.
Штраф: 15 — 17.
Броски: 33 (12+10+11) — 27 (9+10+8).
Наши: Капризов (20.08/4/0), Куликов (19.07/1/+1) — Задоров (15.32/2/+1).
2 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
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|35
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|5
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|30
|54
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|52
|19
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|43
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|16
|38
|40
|8
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|54
|13
|41
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|53
|39
|14
|82
|2
|Сент-Луис
|52
|32
|20
|70
|3
|Миннесота
|51
|31
|20
|65
|4
|Нэшвилл
|53
|30
|23
|64
|5
|Даллас
|52
|29
|23
|61
|6
|Виннипег
|54
|24
|30
|57
|7
|Чикаго
|54
|19
|35
|46
|8
|Аризона
|53
|14
|39
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|52
|32
|20
|70
|2
|Лос-Анджелес
|54
|29
|25
|65
|3
|Эдмонтон
|54
|30
|24
|63
|4
|Вегас
|53
|29
|24
|62
|5
|Анахайм
|55
|25
|30
|59
|6
|Ванкувер
|55
|26
|29
|58
|7
|Сан-Хосе
|53
|24
|29
|54
|8
|Сиэтл
|55
|16
|39
|37
|2.03
|03:00
|
Коламбус – Нью-Джерси
|4 : 3
|2.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Оттава
|5 : 2
|2.03
|03:00
|
Филадельфия – Эдмонтон
|0 : 3
|2.03
|03:30
|
Детройт – Каролина
|4 : 3 ОТ
|2.03
|04:00
|
Виннипег – Монреаль
|8 : 4
|2.03
|04:00
|
Миннесота – Калгари
|1 : 5
|2.03
|05:00
|
Колорадо – Айлендерс
|- : -
|2.03
|06:00
|
Анахайм – Бостон
|- : -
|2.03
|06:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|53
|77
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|54
|76
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|53
|75
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|54
|37
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|50
|37
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|53
|34
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|34
|1.95
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|24
|1.95
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|20
|2.03