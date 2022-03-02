«Миннесота» уступила «Калгари», потерпев четвертое поражение подряд. У Капризова результативная передача

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Калгари» со счетом 1:5.

В составе «Уайлд» Кирилл Капризов отметился результативной передачей, защитник Дмитрий Куликов завершил встречу с показателем полезности «+1», у защитника «Флэймз» Никиты Задорова «+1».

После этого матча «Миннесота» с 65 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Калгари» с 70 очками — на второй строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Калгари» — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Голы: Ткачак — 27 (бол., Линдхольм, Тоффоли), 1:12 — 0:1. Манджапане — 28 (Баклунд, Коулмэн), 12:42 — 0:2. Фолиньо — 18 (Капризов, Эрикссон Эк), 28:32 — 1:2. Линдхольм — 24 (Ткачак, Годро), 28:53 — 1:3. Тоффоли — 14 (бол., Годро, Андерссон), 40:33 — 1:4. Баклунд — 8 (п.в., Манджапане, Хэнифин), 57:30 — 1:5.

Вратари: Тэлбот (54:57 — 57:30) — Маркстрем.

Штраф: 15 — 17.

Броски: 33 (12+10+11) — 27 (9+10+8).

Наши: Капризов (20.08/4/0), Куликов (19.07/1/+1) — Задоров (15.32/2/+1).

2 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.