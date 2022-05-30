«Миннесота» хочет получить за права на Фиалу выбор в первом раунде драфта и топ-проспекта

«Миннесота» готова расстаться с нападающим Кевином Фиалом, который находится в статусе ограниченно свободного агента. «Дикари» хотят получить за права на 25-летнего швейцарца выбор в первом раунде драфта и топ-проспекта, сообщает The Athletic.

Клуб планирует расстаться с игроком из-за проблем с потолком зарплат. Фиала хочет получить прибавку по новому контракту, а по завершившемуся соглашению он зарабатывал 5,1 миллиона долларов в год.

На игрока претендуют несколько клубов: «Оттава», «Нью-Джерси», «Филадельфия», «Айлендерс», «Анахайм» и «Лос-Анджелес».

В прошедшем сезоне Фиала набрал 85 (33+52) очков в 82 матчах и установил личный рекорд результативности.